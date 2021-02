Comisia Europeana a condamnat joi 'afirmatiile jignitoare' ale premierului sloven Janez Jansa la adresa unei jurnaliste de la publicatia Politico care intr-un articol a sugerat ca libertatea presei in Slovenia - tara membra a UE - este sub presiune, relateaza AFP si Reuters. Intr-un tweet, Janez Jansa a acuzat-o pe reportera Lili Bayer de la biroul din Bruxelles al publicatiei online americane de minciuna in articolul intitulat 'Din interiorul razboiului Sloveniei impotriva media' ('Inside Slovenia's war on the media'), in care ea a citat jurnalisti si observatori care…