Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana incearca sa reduca consumul de tutun in randul cetatenilor UE. Din acest motiv, UE urmeaza sa propuna o taxa pentru vaping la nivelul blocului european, intr-un efort de a reorganiza impozitarea industriei tutunului. Potrivit Economedia, masura ar dubla accizele in statele membre cu…

- UE urmeaza sa propuna o taxa pentru vaping, ca parte a unei reorganizari a impozitarii industriei tutunului care ar dubla, de asemenea, accizele in statele membre cu taxe reduse pe tigari, potrivit unui proiect de document al Comisiei Europene, conform Financial Times. Fii la curent cu cele…

- Uniunea Europeana vrea sa dubleze accizele pentru tutun. Se scumpesc țigarile si produsele de vaping Uniunea Europeana urmeaza sa propuna o taxa pentru vaping, ca parte a unei reorganizari a impozitarii industriei tutunului. Aceasta ar dubla, de asemenea, accizele in statele membre cu taxe reduse pe…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa scumpeasca tigarile si chiar urmeaza sa propuna o taxa pentru vaping la nivelul blocului european. In acest fel, spun reprezentantii UE, se incearca reorganizarea impozitarii industriei tutunului, scrie economedia.ro . Masura ar dubla accizele in statele membre cu…

- UE va propune o taxa pentru vaping la nivelul blocului european, in ideea de a reorganiza impozitarea industriei tutunului. Masura ar dubla accizele in statele membre care au taxe reduse pe țigari, potrivit unui proiect de document al Comisiei Europene, scrie Financial Times, citat de economedia.ro.…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, la Bruxelles o intalnire cu europarlamentarii romani, cu care a discutat despre obiectivele Romaniei in context european. „Am avut o discutie foarte aplicata cu europarlamentarii romani, reconfirmare a faptului ca, indiferent de optiunea politica, avem in comun prioritatile…

- Romania are unda verde pentru majorarea pensiilor romanilor! Dupa demersurile facut de ministrul Muncii, Marius Budai, premierul Nicolae Ciuca a reușit sa dea o adevarata lovitura la Bruxelles.Mai precis, șeful Guvernului a obținut mult dorita modificare a... Citește AICI ce UNDA VERDE a primit premierul…

- Plafonarea prețului exporturilor de gaze rusești de catre blocul comunitar ar duce la oprirea livrarilor catre Europa, a declarat șeful Gazprom, Alexei Miller, duminica, reluand o amenințare recenta pe care a facut-o liderul de la Kremlin. Șeful companiei de stat a detaliat, duminica, care ar fi baza…