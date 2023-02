Browser-ul Opera va integra ChatGPT Microsoft nu este singura companie care se grabeste sa integreze modelul lingvistic GPT in propriile produse. Acesta va putea fi accesat rapid si din browser-ul Opera. Kunlun Tech a anuntat ca va integra ChatGPT in Opera si ca, in curand, acesta va fi parte componenta a browser-ului, insa nu a oferit si alte detalii. Cea mai probabila abordare aici este integrarea chatbot-ului in bara laterala a browser-ului, acolo de unde utilizatorii il pot accesa rapid sau il pot avea deschis in permanenta, pregatit sa raspunda la eventualele intrebari. Opera este un browser de top 5 la nivel global, avand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

