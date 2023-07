Stiri pe aceeasi tema

Tatal Melisei, fata de 14 ani ucisa de un elev de la Liceul Militar din Craiova, a fost cel care a sunat la 112 și...

Medicii craioveni au confirmat ca tanarul de 19 ani a fost deconectat de la aparatul de ventilație, iar in acest moment pacientul respira spontan. Surse...

Vineri și sambata la Craiova au avut loc Campionatele Naționale Under 20, la start afladu-se și sportivii de la CSM Dorna Vatra-Dornei. La finalul competiției sportivii dornenii au ocupat urmatoarele poziții: Costiuc Claudia- locul 1 in proba de 1500 metri, Prasneac Alexandru- locul 3 in proba de 800…

Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023 il va avea la start și pe atletul Marian Coman, legitimat la cluburile SCM Craiova și CS Universitatea Arad. Acesta...

Gazda turneului final CSV Craiova este campioana naționala in intrecerea de minivolei feminin. Dinamo București și Victoria Nadlac au completat podiumul ediției 2022/ 2023. In...

Partida dintre UTA și FC Universitatea 1948 Craiova dadea din start o soluție convenabila pentru ambele echipe: remiza. In cazul unui rezultat de egalitate, ambele...

Un nou succes național pentru reprezentanți ai Colegiului Național Preparandia „Dimitrie Țichindeal" Arad. Dupa aurul național obținut la fotbal baieți U14, „Peda" se poate lauda...

In perioada 5-7 mai, in localitatea Serres (Grecia) s-a desfasurat Campionatul Balcanic U17 la lupte. La aceasta competitie importanta au participat si sportivi romani, printre care si David Boicea, Florin Mihalcea si Cazacu Luca, toti de la clubul CSU Craiova. David Boicea a fost performerul „echipei"…