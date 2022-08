Stiri pe aceeasi tema

- Parohia Dumbraveni IV, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, Protopopiatul Suceava I, organizeaza in data de 10 august 2022, ora 10.00 licitația privind adjudecarea lucrarilor de pictura din nou, in tehnica fresca, de la biserica parohiei sus-precizate. Pr. Paroh Constantin Chelba Tel. 0745-525.908…

- Dan Negru s-a revoltat din nou. Prezentatorul TV a postat un clip cu o stațiune lasata in paragina. „Doua imperii , imperiul roman și cel austro-ungar i-au dat stralucire. Noi am facut-o praf”, a transmis indragitul om de televiziune, potrivit click.ro. Vedeta de la Kanal D a fost in „inspecție” prin…

- Biserica monument din satul Sf.Ilie, comuna Șcheia, ctitorie a lui Ștefan cel Mare și Sfant, va fi resfințita dupa ce a fost restaurata complet printr-un proiect cu fonduri europene inițiat de Primaria Șcheia și Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Așa cum ne-a informat primarul Vasile Andriciuc, evenimentul…

- Dupa o perioada de foc, se pare ca procesul in cazul evacuarii cantareței Anda Adam a ajuns la final. Judecatorii fiind nevoiți sa respinga apelul cantareței și, in plus, sa o oblige și la plata cheltuielilor de judecata, potrivit click.ro. Anda Adam deține o proprietate in Bragadiru, Ilfov, iar anul…

- Seria volumelor ”Radacini Culturale Romanești” continua cu prezentarea unui alt monument inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, Biserica ”Inalțarea Sfantei Cruci” de la Patrauți. Volumul intitulat ”Soarele din Patrauți” va fi lansat joi 7 iulie, la Centrul Cultural „Palatele Brancovenești, incepand…

- Desparțirea dintre Shakira și Pique continua sa scoata la iveala detalii neașteptate din viețile celor doua vedete. Recent, s-a aflat faptul ca prietenii fotbalistului nu prea o aveau la inima pe partenera acestuia. De altfel, anturajul fundașului echipei FC Barcelona a gasit o porecla hilara pentru…

- Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi anunța ca lucrarile de modernizare a Aleei Jupiter din cartierul George Enescu se afla intr-un stadiu de avansat și ca strada va deveni din strada pietruita, fara trotuare, o strada asfaltata, incadrata de borduri și cu trotuar pietonal adiacent parții carosabile”.…

- Britney Spears a anunțat sambata seara ca a pierdut sarcina. Vedeta a facut anunțul devastator pe Instagram, printr-un comunicat oficial. „Cu cea mai profunda tristețe va anunțam ca am pierdut copilul minune la inceputul sarcinii. Acesta este un moment devastator pentru orice parinte. Poate ca ar fi…