Iata un efect grav al Brexitului, pentru britanici: pierderea unui urias rezervor de mana de lucru. Peste 50.000 de emigranti au plecat din Marea Britanie in al doilea semestru al anului trecut, potrivit unor estimari guvernamentale, iar analistii se asteapta la un numar si mai mare in acest an. Firmele din industria alimentara si companiile […] The post Britanicii, la coada la benzinarii mai ceva decat romanii pe vremea lui Ceausescu! Criza de camionagii a dus la rationalizare first appeared on Ziarul National .