Stiri pe aceeasi tema

- Conturile de Twitter si YouTube ale armatei britanice au fost piratate, duminica, iar o ancheta este in curs de desfasurare, a anuntat Ministerul Apararii din Marea Britanie. Pe canalul YouTube au aparut inregistrari video despre criptomonede si mai multe imagini cu Elon Musk.

- Rusia iși folosește superioritatea militara și artileria pentru a obliga forțele ucrainene sa nu mai foloseasca propriile lor echipamente, pentru a „captura treptat teritoriul din Severodonețk și din jurul sau” de sub controlul ucrainean, a spus Ministerul Apararii al Regatului Unit in cea mai recenta…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei lansatoare de rachete cu o raza de actiune de 80 de kilometri pentru a face fata ofensivei ruse, a anuntat luni Ministerul Apararii, urmand exemplul Washingtonului, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doua mari orașe din estul Ucrainei nu mai sunt alimentate cu gaze dupa ce un atac al rușilor a distrus o conducta, anunța Sky News, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a acuzat marți bombardamente venite din partea ucraineana și care au lovit unul din satele de granița, potrivit Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Trecutul vegeteaza sub pamant si acolo isi pastreaza, cu intelepciune, toate tainele sale nestiute. Acolo, in maruntaiele Pamantului, stau ferecate de secole sau de milenii marirea si, deopotriva, umilinta unor semintii, stralucirea sau cenusiul care au amprentat, pe vecie, fie destine umane singulare,…

- Daca veți privi cerul la momentul potrivit in acest weekend, ați putea vedea doua dintre cele mai stralucitoare planete din sistemul solar foarte apropiate una de alta. Venus și Jupiter se vor afla la milioane de kilometri distanța, dar de pe Pamant vor parea aproape de coliziune. Aceasta conjuncție…

- Moscova a recunoscut joi ca are „pierderi semnificative" in cadrul armatei sale dislocate in Ucraina, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, fara a le cuantifica, potrivit AFP, citat de hotnews,.ro „Am suferit pierderi militare semnificative", a spus Peskov intr-un interviu pentru…