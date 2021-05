Stiri pe aceeasi tema

- Charlize Theron este femeia cameleonica. Insa orice ar face, tot frumoasa ramane. Care este cel mai recent look pe care il afiseaza si din ce motiv a renuntat la buclele blonde si infatisarea angelica.

- Brigitte Pastrama a facut declarații inedite la Xtra Night Show in aceasta seara. Soția lui Florin Pastrama a vorbit despre sechelele cu care ramasese dupa infectarea cu COVID-19, dar și despre afacerile pe care le are in plan, acum ca s-a vindecat de virusul din China!

- Brigitte Pastrama a avut parte de un incident nu tocmai placut astazi. Soția lui Florin Pastrama a fost surprinsa in timp ce se cearta cu parinții de la școala, pe motiv ca a parcat mașina pe trotuar. Imaginile primite pe adresa redacției, [email protected], stau drept dovada.

- Brigitte Pastrama trece prin clipe dificile, dupa ce soțul ei a plecat de acasa. Ea incearca sa faca fața situației cum poate mai bine, insa uneori se lasa copleșita de emoții și izbucnește in plans. Brigitte Sfat, distrusa dupa ce soțul ei a plecat de acasa Florin Pastrama a decis sa iși faca bagajele…

- Brigitte și Ilie Nastase au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. Cei doi s-au certat și s-au inpacat de mai multe ori, in cele din urma ajungand la divorț. In prezent, bruneta este casatorita cu Florin Pastrama, povestea lor de dragoste incepand la Ferma, show difuzat de Pro…

- Selena Gomez a creat isterie pe Instagram cu ultima ei postare. Artista și-a surprins fanii cu o schimbare de look radicala. A trecut de la șatenul inchis care a consacrat-o, la un blond platinat superb.

- Florin Pastrama recunoaște ca duce o viața destul de grea, caci mai mereu este pus in situația de a alege intre mama și soția sa, careia sa ii fie alaturi din prima, in orice moment. Chiar și așa, vedeta face ce face și reușește sa se imparta intre cele doua femei, fara sa le faca sa sufere.

- Billie Eilish nu mai are parul verde Incepe o noua era Billie Eilish. Celebra artista și-a surprins fanii de pe Instagram cu o schimbare radicala de look. Este acum blonda și are o tunsoare in scari cu breton. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de BILLIE EILISH (@billieeilish)…