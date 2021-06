Brigitte Pastramă, declarații surprinzătoare despre fostul mariaj cu Ilie Năstase Din 2013 pana in 2018, Ilie Nastase (75 de ani) a fost casatorit cu Brigitte Sfat (44 de ani), iar inainte, din 2004 pana in 2010, sportivul a fost casatorit cu Amalia Nastase (45 de ani). Brigitte Pastrama, declarații surprinzatoare despre fostul mariaj cu Ilie Nastase De curand, Brigitte, care și-a refacut viața alaturi de Florin Pastrama, a facut cateva declarații surprinzatoare despre fostul ei mariaj cu sportivul. „Ilie nu a avut nicio taina. M-a lasat in plata Domnului. Asta nu am putut sa iert. Ca in cel mai greu moment am fost singura. Amalia vorbise prin oraș ca eu nu sunt bolnava și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

