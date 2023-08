Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama a renunțat la artificiile de infrumusețare și s-a fotografiat cu noul sau look. Cum arata vedeta TV care era o impatimita a intervențiilor estetice, dupa ce a fost supusa unei operații care sa elimine o parte din acestea.

- In urma cu o seara, Sonia Ferrari a intrat in atenția polițiștilor. Se pare ca, nepoata lui Nicolae Guța a fost prinsa conducand fara permis. In urma acestui incident, polițiștii au deschis un dosar penal pe numele ei. Cine este Sonia Ferrari și ce spune aceasta despre incidentul de noaptea trecuta.…

- Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt din nou in centrul atenției. Cei doi iși petrec vacanța pe iahtul familiei, care navigheaza pe apele din jurul insulei Sardinia, iar frumoasa bruneta a postat cateva imagini in care arata in ce lux traiește. Fanii au fost revoltați și au acuzat-o ca este…

- Bruneta trece printr-o perioada dificila, dezvaluind celor care ii urmaresc activitatea in mediul online, cu doar cateva zile in urma, ca, de aproape un an, duce o batalie foarte grea in instanța. Acum, Oana Zavoranu a anunțat ca a primit decizia de la tribunal. Oana Zavoranu a aflat decizia instanței…

- In varsta de 61 de ani, Florin Busuioc este in toiul unei transformari spectaculoase. Celebrul prezentator al rubricii Meteo de la PRO TV a dezvaluit ca a dat jos 15 kilograme deja și ca iși dorește sa mai slabeasca inca 15, pana ajunge la greutatea ideala. Afla, din randurile de mai jos, care este…

- In urma cu aproape jumatate de an, Brigitte Pastrama a anunțat ca actele pentru casa din Dubai s-au finalizat, drept urmare va petrece o perioada departe de soțul ei, Florin Pastrama. Acum, vedeta a revenit in Romania.Brigite Pastrama și-a indeplinit visul de a avea o casa in Dubai. Bruneta a stat acolo…