Bridgerton, sezonul 3. Ce știm până acum Bridgerton, sezonul 3. Ce știm pana acum Netflix a anunțat, inca dinaintea lansarii celui de-al doilea sezon, faptul ca Bridgerton va continua cu sezoanele trei și patru. Asta arata faptul ca platforma de streaming are mare incredere in succesul acestui proiect. Totuși, pauza lunga dintre sezoane nu a fost neaparat pe placul fanilor. Sezonul doi a fost lansat in primavara lui 2022. Toata lumea spera ca anul acesta va aduce continuarea poveștii pe platforma de streaming. Iata insa ca acest lucru nu s-a intamplat și, cel mai probabil, el va aparea abia in 2024. Nu exista inca un anunț oficial Netflix… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul turistic de iarna aduce noi oportunitați de angajare in domeniu, in stațiunile montane și orașele mari.Un ospatar și o femeie de serviciu caștiga in medie 2.500 de lei net pe luna, un recepționist primește 2.700 de lei, in vreme ce un ajutor de bucatar ajunge la 3.000 de lei, arata datele Salario,…

- Primele patru episoade din seria finala a serialului The Crown, produs de Netflix, se confrunta cu un val de aprecieri negative. Sezonul șase al dramei regale descrie evenimentele de la sfarșitul anilor 1990, inclusiv relația Prințesei Diana cu Dodi Fayed și moartea ei.

- Sezonul doi al „Wednesday”, popularul serial produs de Netflix și regizat de legendarul Tim Burton, nu va mai fi filmat in Romania, producția urmand sa se mute intr-o alta țara europeana, potrivit Variety. Primul sezon de opt episoade, care a debutat initial in noiembrie anul trecut pe Netflix, a fost…

- Sezonul doi al „Wednesday”, popularul serial produs de Netflix și regizat de legendarul Tim Burton, nu va mai fi filmat in Romania, producția urmand sa se mute intr-o alta țara europeana, potrivit Variety. Primul sezon de opt episoade, care a debutat initial in noiembrie anul trecut pe Netflix, a fost…

- Sezonul datelor financiare trimestriale a inceput sa iși croiasca drum spre investitori. Aceasta perioada aglomerata impune piețelor prioritizarea atenției, intr-un tsunami de știri de tip geopolitic, de reglementare, macro, și tehnologic. Calendarul raportarilor include Tesla și Netflix miercuri, TSMC…

- Cel mai de succes serial de la Marvel Studios, Loki, revine de astazi, 6 octombrie pe Disney+, continuand in sezonul 2 aventurile personajului principal cunoscut drept Zeul Rautaților. Acesta iese din umbra fratelui sau, Thor, pentru a porni intr-o noua experiența revelatoare, ce are loc dupa evenimentele…

- Inainte sa revoluționeze streaming-ul video de filme și seriale, Netflix a fost una dintre companiile care au revoluționat inchirierea de DVD-uri, spre sfarșitul anilor `90. In ciuda succesului serviciilor sale de video-on-demand, compania nu a renunțat in toți cei 25 de ani de existența la trimiterea…

- Peste 160.000 de actori sunt in greva inca din vara, cel mai mare blocaj de acest gen din ultimii 60 de ani. Mari filme aflate in producție ori ale caror filmari s-au incheiat deja sunt afectate, iar ceremonii fastuoase și mult așteptate premiere au fost anulate momentan dupa eșuarea negocierilor cu…