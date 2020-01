Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson anunta ca vrea sa sarbatoreasca ”respectuos” in weekend, cand Marea Britanie paraseste in mod oficial Uniunea Europeana (UE), constient de faptul ca Brexitul continua sa imparta tara, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Ca toti ceilalti, voi iesi demn din…

- Brexitul ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Uniunea Europeana, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles, politicianul britanic Nigel Farage, in ultima sa interventie in calitate de eurodeputat, relateaza Press Association, potrivit Agerpres.In dezbaterea…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat pe Twitter ca a semnat vineri acordul pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), prevazuta pentru 31 ianuarie, salutand "un nou capitol din istoria" tarii sale, informeaza Reuters si AFP. Dupa trei ani de criza politica in Regatul…

- Boris Johnson, le-a transmis britanicilor, in noaptea de Revelion, ca anul 2020 va fi unul al prosperitații, exprimandu-și speranța ca țara "va merge inainte unita" dupa ce va ieși din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie, noteaza The Guardian. Primul ministru, care a petrecut Revelionul pe insula Mustique…

- Premierul britanic Boris Johnson vrea sa interzica prin lege orice prelungire dincolo de anul 2020 a perioadei de tranzitie ce va urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana la 31 ianuarie, transmite marti AFP, citand o sursa guvernamentala de la Londra, potrivit Agerpres.'Saptamana…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Brexit sau un nou referendum? Odata cu votul din 12 decembrie in cadrul alegerilor anticipate britanicii vor decide din nou viitorul relatiei lor cu Uniunea Europeana. Agentia France Presse prezinta luni diferitele scenarii posibile. Boris Johnson castiga Premierul eurofob Boris Johnson a convocat acest…

- Premierul britanic Boris Johnson a renuntat la amenintarea unui Brexit fara acord in manifestul electoral al Partidului Conservator, a relatat sambata publicatia The Times, relateaza Reuters.Potrivit sursei citate, Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie aprobat,…