Brexitul îi lasă pe britanici fără şoferi şi fără bere Lantul britanic de puburi Wetherspoons a anuntat ca unele dintre puburile sale au ramas fara unele branduri de bere din cauza problemelor legate de lanturile de aprovizionare, scrie BBC. Marea Britanie se confrunta cu un de­ficit de soferi de camion pe care com­paniile de transport il pun pe sea­ma pandemiei, dar si Brexitului, acestea cerand guvernului ca regle­men­tarile privind imigratia sa fie mo­di­ficate, astfel incat soferii din UE sa se poata intoarce. Guvernul sustine insa ca industria transporturilor si re­tail­erii trebuie sa pregateasca noi soferi britanici. Unul dintre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

