Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat joi ca va continua discutiile intensive cu Regatul Unit in urmatoarele saptamani pentru a ajunge la un acord si a precizat ca blocul comunitar este gata sa poarte negocieri "pana in ultima zi posibila", relateaza Reuters. "Vrem sa dam acestor discutii toate sansele de a fi incununate de succes pentru a obtine un acord", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa dupa ce liderii UE au discutat joi despre impasul in ajungerea la un acord privind relatia post-Brexit cu Regatul Unit. El a declarat ca va fi in contact cu omologul…