Intr-un vot recent in Consiliul de Securitate al ONU privind extinderea ajutorului transfrontalier pentru Siria, Regatul Unit s-a aliniat cu SUA si s-a abtinut, intr-o rara separare fata de partenerii sai europeni, ceea ce ar putea anunta si alte pozitionari asemanatoare ale Londrei dupa Brexit, noteaza marti euractiv.com. Unii diplomati au incercat sa minimalizeze importanta votului din 10 ianuarie explicand ca, desi poate exista o coordonare in astfel de negocieri, in final votul ramane, mai presus de orice, o decizie de politica nationala. Insa altii au atras atentia clar cu privire la atitudinea…