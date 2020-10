Un nou drum, construit cu bani europeni, va lega judeţele Timiş şi Arad

Ritm susținut pe tronsonul de drum județean Sânpetru German-limită județ Timiș (spre comuna Gelu), unde s-a ajuns la așternerea... The post Un nou drum, construit cu bani europeni, va lega judeţele Timiş şi Arad appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]