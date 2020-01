Franta a avertizat miercuri, referindu-se la Brexit, ca "greul cel mai mare" abia urmeaza si ca ea nu va ceda "niciunei presiuni" in negocierile asupra viitoarei relatii dintre UE si Regatul Unit, informeaza AFP.



"Nu vom ceda niciunei presiuni si niciunei precipitari", a declarat presedintele francez Emmanuel Macron in urma unei intrevederi cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis la Palatul Elysee. "Trebuie sa construim un nou parteneriat in materie de aparare si de comert, care sa intareasca Uniunea Europeana, nu sa o slabeasca", a spus Macron. "Prioritatea este de a defini pe termen…