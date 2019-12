Stiri pe aceeasi tema

- Romania este umilita intr-o parodie a summitului NATO de la Londra. In sceneta aparuta in emisiunea "Saturday Night Live", repreyentantul tarii noastre este alungat de la masa tarilor importante din NATO de catre Trudeau, Macron si Johnson. Romanul pleaca in lacrimi.

- O noua infrangere usturatoare pentru premierul britanic, Boris Johnson. Președintele Camerei Comunelor de la Londra a refuzat, din nou, sa supuna la vot noul acord pentru Brexit negociat de Johnson cu UE.

- Premierul britanic Boris Johnson nu va permite parlamentului de la Londra sa modifice acordul pentru Brexit, a avertizat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. Parlamentarii au refuzat sa voteze sambata pentru sau impotriva acordului cu Uniunea Europeana obtinut saptamana trecuta de prim-ministru.…

- 'Vom iesi (din Uniunea Europeana - n. red.) pana la 31 octombrie. Avem mijloacele si capacitatea de a face a asta', a declarat televiziunii Sky News ministrul Michael Gove, insarcinat cu pregatirile in vederea unui Brexit fara acord. 'Scrisoarea a fost trimisa deoarece parlamentul a cerut sa fie…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, le va cere liderilor Uniunii Europene, printre care și Klaus Iohannis, sa excluda posibilitatea unei noi amanari a Brexit, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de agentia Reuters."Premierul britanic le va spune liderilor UE ca ori accepta…

- Cum iși aleg tinerii viitorul? A 25-a ediție a RIUF – Romanian International University Forum are loc pe 24 octombrie 2019, la „Palas Congress Hall”-Iași. Eveniment cu o tradiție de 14 ani, RIUF revine, anul acesta, cu cel mai mare numar de universitați din Marea Britanie și Olanda prezente vreodata…

- Negocierile dintre Londra si Bruxelles pentru a ajunge la un acord privind plecarea Marii Britanii au intrat in impas din cauza 'backstop-ului', o politica de garantii pentru a preveni revenirea la o granita dura intre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, stat membru al UE, daca un viitor…

- In Marea Britanie "sunt inregistrati oficial 433 de mii de romani" Foto: mae.ro. În Marea Britanie sunt înregistrati oficial 433 de mii de români, dar cel mai probabil, numarul lor este mai mare, a declarat astazi Adina Badescu, sefa Biroului pentru Brexit din Ministerul de…