Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de clasa a VIII-a din Bucuresti au depus 1.186 de contestatii la Limba romana si 1.963 la Matematica. La limba materna au fost depuse 25 de contestatii. Rezultatele finale, dupa contestatii, vor fi afisate sambata, atat la avizierul unitatilor de invatamant, cat si online pe site-ul…

- EDU.RO, Rezultate EVALUARE NATIOANALA 2018, REZULTATE CAPACITATE 2018, EVALUARE NATIOANALA 2018. Examenul a inceput luni, 11 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, a fost organizata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura materna. Ministerul…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO, REZULTATE CAPACITATE 2018, REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 Arad, NOTE EVALUARE NATIONALA 2018 Arad. Aproape 3.500 de elevi din județul Arad au participat la Examenul de Evaluare Naționala a elevilor din clasa a VIII-a in 2018. Evaluarea Nationala s-a desfașurat,…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018 IASI UPDATE .La Iași au fost obținute 32 de medii de 10 curat. Urmeaza alte zeci de medii peste 9.90. Numarul elevilor din Iași care au luat peste 5 la Evaluarea Naționala este mai mic fața de cel de anul trecut. REZULTATE EVALUARE NATIONALA…

- Emotii mari pentru absolventii de clasa a VIII-a care au sustinut examenul de evaluare nationala. Ministerul Educatiei a publicat notele de la Capacitate. Primele rezultate s-au afișat pe 19 iunie. in aceeași zi se pot depune contestații in intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale…

- Elevii care au terminat clasa a VIII-a susțin, joi, ultima proba a Evaluarii Naționale, cea la limba materna. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie. Peste 150.000 de elevi care au terminat clasa a VIII-a susțin, joi, 14 iunie, examenul la limba materna, în cadrul Evaluarii Naționale.…

- Joi, absolventii de gimnaziu apartinand minoritatilor nationale vor sustine proba de Limba si literatura materna.Probele incep la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30. Timpul destinat elaborarii unei…

- In urma simularii probelor scrise de la examenul de bacalaureat, ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura promovarea, respectiv de 6 si peste 6, este de 39,55%, adica 43.800 de elevi din 110.752 de elevi prezenti, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN). "In urma simularii…