BREAKING NEWS! O nouă zi URÂTĂ! Record de INFECTĂRI Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. Totodata, pana in prezent, 823 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere. Pana astazi, 1.988 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 16.07.2020 (10:00) – 17.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese ( 11 barbați și 6 femei), ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

