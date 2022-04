Stiri pe aceeasi tema

- Postari pe canale de Telegram și rețeaua Vkontakte arata imagini cu cladirea avariata, cu ferestre innegrite de fum, și cu un obiect care pare sa fie aruncator de grenade, scrie Radio Europa Libera Moldova.

- Oamenii se imbulzesc langa sediul MGB din Tiraspol, deși zona este securizata. Totodata, au fost sparte mai multe ferestre ale blocurilor de locuințe din preajma sediului MGB, atacat cu lansatoare de grenade. Atacul a fost in jurul orei 17.00. Deoacamdata, informațiile oficiale lipsesc. Udapte/ Victime…

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, merge in Rusia și in Ucraina, a anunțat Organizația Națiunilor Unite. Prima etapa a vizitei va in Rusia, la data de 26 aprilie 2022. Secretarul general al ONU va avea intalniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, precum și cu ministrul de Externe, Serghei…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a spus ca razboiul împotriva Ucrainei decurge „conform planului lui Putin” și va continua pâna în momentul în care Ucraina va deveni „un vecin normal”, transmite Zdg.md.…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, neaga informațiile potrivit carora din stanga Nistrului ar fi fost lansat un atac cu rachete impotriva aeroportului din Vinița. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Podul feroviar de lânga granița cu regiunea transnistreana a fost avariat în urma unei explozii. Potrivit presei din stânga Nistrului, incidentul s-a produs astazi în jurul orei 14:00. Muncitorii au spus ca este distrusa calea ferata, iar deplasarea în aceasta zona…

- Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandr Esaulenco, a declarat intr-un interviu pentru presa ucraineana Glavcom ca Rusia și-a marit efectivele de militari ruși care pazesc depozitului de muniții de la Cobasna.