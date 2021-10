BREAKING NEWS! Certificatul verde, obligatoriu pentru angajații de la stat Certificatul verde este obligatoriu pentru bugetari, au decis, marți seara, comisiile Senatului. Documentul va fi obligatoriu in toate instituțiile din Romania. Decizia finala aparține plenului Senatului. Dispozițiile privind certificatul verde se aplica autoritaților, instituțiilor publice și de interes public, de utilitate publica și celorlalte unitați publice, centrale și locale, regiilor autonome, operatorilor economici care iși […] The post BREAKING NEWS! Certificatul verde, obligatoriu pentru angajații de la stat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

