Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor informații neconfirmate oficial, o nava de razboi ruseasca arde in Marea Neagra, in apropierea Insulei Șerpilor, informeaza Antena3 . Conform unor informații publicate pe Twitter de mai multe surse, se pare ca este vorba de fregata Amiral Makarov, din clasa Amiral Grigorovici, a flotei…

- Conform unor informații neconfirmate oficial, o nava de razboi ruseasca este in flacari in Marea Neagra, in apropierea Insulei Șerpilor, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au fost distruse in aceste atacuri, afirma Comandamentul Sud al armatei ucrainene. Acesta mai sustine ca 42 de soldati rusi au fost ucisi in raidurile cu rachete asupra Insulei Serpilor, relateaza duminica agentia DPA.Nici atacul si nici victimele…

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite in urma unor atacuri cu rachete rusesti sambata asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, a anuntat seful de cabinet al presedintiei ucrainene, citat de Agerpres .„Odesa: cinci ucraineni ucisi si 18 raniti. Iar acestia nu sunt decat cei care…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite in urma unor atacuri cu rachete rusesti sambata asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, a anuntat seful de cabinet al presedintiei ucrainene, citat de AFP. "Odesa: cinci ucraineni ucisi si 18 raniti. Iar acestia nu sunt decat cei care au…

- Crucisatorul rus Moskva a fost scufundat de doua rachete ucrainene, anunta vineri un oficial de rang inalt de la Pentagon, care subliniaza ca este vorba despre "o lovitura dura" aplicata Rusiei, relateaza AFP. "Noi estimam ca ei (ucrainenii) l-au atins cu doua (rachete de tip) Neptun", a declarat catorva…