Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri in Turcia. Cetațenii turci au votat astazi in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii. Ultimele rezultate neoficiale Ultimele rezultate neoficiale, potrivit agenției…

- Alegeri in Turcia. Cetațenii turci au votat astazi in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii. Rezultate neoficiale, potrivit agenției Anadolu Ultimele rezultate neoficiale Ultimele…

- Turcii voteaza duminica, 28 mai, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, avand de ales intre actualul presedinte Recep Tayyip Erdogan si contracandidatul sau Kemal Kilicdaroglu, un scrutin ce va decide daca presedintele isi va prelungi domnia intr-un al treilea deceniu.

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.La numararea a…

- Tensiune si emotii in Turcia, unde presedintele la putere de peste 20 de ani vrea inca un mandat. Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale arata un avans considerabil pentru Recep Tayyip Erdogan, desi inflatia istorica si reconstructia lenta dupa cutremurul ucigator…

- Primele rezultate raportate de agenția de știri de stat turca Anadolu aratau ca președintele Recep Tayyip Erdogan il devanseaza pe rivalul Kemal Kilicdaroglu, cu 51,03%... The post Primele rezultate arata ca Erdogan conduce in alegerile din Turcia. Voturile sunt numarate in continuare appeared first…

- Turcii au ieșit la vot pentru a-și alege viitorul președinte și pentru a decide daca raman cu actualul șef al statului, Recep Erdogan, aflat la putere de aproape 20 de ani, sau il inlocuiesc pe acesta cu Kemal Kilicdaroglu. Potrivit ultimelor sondaje, contracandidatul lui Erdogan are un usor avans in…

- Numaratoarea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a inceput deja de doua ori, iar primele rezultate au aparut in presa turca. Alegerile din Turcia sunt unele dintre cele mai importante din ultimii ani, in condițiile in care exista o șansa semnificativa ca actualul președinte, Recep Erdogan,…