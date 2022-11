Stiri pe aceeasi tema

Aproape de finalul lunii octombrie anchetatorii DNA Timișoara l-au ridicat pe directorul din cadrul CNAIR, Dascalu Florea, dupa ce l-au prins in flagrant delict primind mita de la un denunțator.

Cum nu era suficient sa ne facem probleme ca vine iarna, din cauza facturilor uriașe la energie, anotimpul rece ne da fiori și din perspectiva decimarii personalului din magistratura. Mai in gluma, mai in serios, puterea politica se asigura ca nici in justiție nu mai putem merge sa ii contestam masurile,…

Conducerea CNAIR a luat luni decizia suspendarii contractului de munca al lui Florea Dascalu, director pentru intreținere drumuri naționale și autostrazi, care a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție, in urma unei acțiuni a DNA Timiș.

Judecatorii de la Tribunalul Timis au decis arestarea preventiva, pentru 30 de zile a directorului Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din CNAIR, Florea Dascalu. Acesta este acuzat de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. Dupa mai bine de doua ore de audieri,…

Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a declarat ca a luat act de retinerea pentru 24 de ore a directorului pentru intretinere al companiei, Florea Dascalu, si, in functie de hotararea instantei, va lua o decizie privind suspendarea…

Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan, care se afla in plin proces de divorț, au ajuns, vineri seara, la Poliția Snagov.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunta, vineri, ca evolutia este slaba pe lotul 3 al A0 Sud, unde constructorul a ajuns doar la 18% progres fizic.

Directorul general al Pfizer Inc, Albert Bourla, a declarat luni ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și ca are simptome foarte ușoare.