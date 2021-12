BREAKING - Decizie CNSU: șoferii de TIR și de autobuze, exceptați de la efectuarea carantinei/ DOCUMENT Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115 prin care sunt exceptați de la carantina șoferii de TIR, dar și șoferii de microbuze și autobuze. CONSULTAȚI INTREAGA HOTARARE CNSU ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115. Principalele prevederi: 1. Modificarea HCNSU 111/2021 privind regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din statele terțe, valabile in perioada 10.12.2021 - 08.01.2022, in sensul: exceptarea de la masura carantinei a conducatorii autovehiculelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

