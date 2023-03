Stiri pe aceeasi tema

- Proliferarea smartphone-urilor, a internetului de mare viteza și a aplicațiilor de social media determina o creștere a depresiei și a anxietații in randul adolescenților. Exista o mulțime de procese intentate in mod colectiv, mai ales in SUA, impotriva marilor platforme de socializare – Facebook, Instagram,…

- Statul american Utah a adoptat joi o legislatie care solicita retelelor de socializare, precum TikTok si Instagram, sa obtina acordul parintilor inainte de a asigura accesul minorilor pe platformele lor, informeaza AFP, citata de Agerpres. Textul de lege, care va intra in vigoare in martie 2024, a fost…

- BBC și-a indemnat personalul sa ștearga aplicația de socializare TikTok, deținuta de chinezi, de pe telefoanele mobile ale companiilor. In instrucțiunile pentru personalul BBC, difuzate duminica, se arata urmatoarele: „Nu recomandam instalarea TikTok pe un dispozitiv corporativ BBC decat daca exista…

- Compania a permis anterior doar publicitatea pentru produsele topice CBD derivate din canepa, in timp ce alte platforme de social media, inclusiv Facebook, Instagram si TikTok, urmeaza ”o politica de publicitate fara canabis”, deoarece canabisul ramane ilegal la nivel federal. Cu toate acestea, mai…

- Conturile de Facebook și Instagram ale lui Donald Trump au fost restabilite dupa ce fostul președinte american a fost exclus de pe platformele de socializare mai bine de doi ani, in urma asaltului de la Capitoliu, informeaza BBC . In cazul in care Donald Trump incalca iarași regulile, el poate fi suspendat…

- Reprezentantii scolilor publice din orasul american Seattle au depus o plangere in instanta impotriva retelelor de socializare, precum Facebook si TikTok, pe care le acuza de „atingeri aduse sanatatii mintale a publicului tanar”, intrucat ar provoca anxietate, o depresie in crestere in randul elevilor…

- Un barbat de 42 de ani din statul american Utah a impușcat șapte membri ai familiei sale, inclusiv cinci copii cu varste cuprinse intre 4 și 17 ani, apoi s-a sinucis.Masacrul i-a devastat pe locuitorii micului oraș Enoch City, au declarat oficialii locali, joi, informeaza Rador. Fii la curent…