Stiri pe aceeasi tema

- Cat de mult se pot bucura unii romani de un nou tramvai in oraș? Ne poate spune un domn din Reșița care a ales sa se descalțe la, probabil, prima lui cursa cu mijlocul de transport inaugurat acum 2 zile. “Firma turca Durmazlar a livrat zilele trecute la Reșița primul tramvai din lotul de 12,... View…

- Angajatii britanici ai companiei organizeaza miercuri prima greva din Marea Britanie. Ei cer salarii mai mari si se plang de conditiile impuse de sefi la locul de munca. Aproximativ 300 de angajati au iesit in strada la depozitul Amazon din Coventry, a anuntat sindicatul GMB. Ei sunt nemultumiti de…

- Mult? Puțin? Nu mai conteaza asta. Conteaza faptul ca regina Beyonce s-a intors și nu oricum. Hai sa aruncam un ochi peste ce s-a intamplat in weekend, in Dubai. Beyonce a urcat pe scena hotelului de lux Atlantis the Royal din Dubai in acest weekend, susținand un concert privat pentru deschiderea resortului.…

- „Prietena mea are o colecție de peste 50 de hanorace de la alți barbați.” Un barbat a recunoscut ca nu se simte foarte bine dupa ce a aflat ca iubita lui are peste 50 de hanorace de la alți barbați in dulapul ei – iar prietenii ii incurajeaza sa se desparta de ea. In timp... View Article

- Primul tronson al autostrazii A1 Sibiu – Pitești, de 13,17 kilometri de la Sibiu la Boița, va fi deschis circulatiei in cursul zilei de joi, 15 decembrie, cu aproape patru luni inaintea termenului contractual de finalizare, informeaza NOVA TV . Circulația pe tronsonul de 13 kilometri intre Sibiu și…

- Și starurile de la Hollywood au trecut prin perioade dificile. The Rock s-a intors in magazinul din care obișnuia sa fure. El a dezvaluit intr-o postare pe Instagram ca obișnuia sa fure ciocolata dintr-un magazin 7-Eleven cand avea 14 ani pentru ca nu-și permitea sa o cumpere. Pentru a-și indrepta greșelile,…

- La cateva ore de la inaugurarea Pasajului Domnești, primul giratoriu suspendat peste Centura Capitalei, un șofer a fost surprins cand a intrat in intersecție pe sensul greșit. Incidentul a fost surprins de camera de bord a mașinii din spate. In imagini se vede cum șoferul unui Volkswagen Passat argintiu…

- Proprietarii unui magazin care comercializeaza haine second-hand aduse din mai multe țari din Europa, au decis sa faca un gest prin care sa le fie de ajutor celor nevoiași. Chiar daca hainele care se vand in magazin sunt la prețuri mici, proprietarii afacerii din Reșița au decis sa deschida un stand…