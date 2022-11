Baia de sange care a avut loc in Brazilia, la o școala din statul Espirito Santo, in sud-estul țarii, are un autor socant. E vorba de fiul unui politist. Se pare ca ucigasul de 16 ani a folosit ambele arme ale tatalui sau, una dintre ele chiar de la munca. In afara de cei 4 […] The post Brazilienii au aflat cine a UCIS 4 oameni in atacul armat de la o scoala si sunt SOCATI! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .