- Biroul prezidential brazilian a respins miercuri intr-un comunicat afirmatiile potrivit carora Brazilia intentioneaza sa limiteze intrarea in tara a imigrantilor venezueleni sau sa-si inchida granita cu Venezuela, relateaza joi agentia Xinhua. Guvernul federal a dezmintit in mod repetat…

- In Brazilia, presedintele Michel Temer a semnat un decret prin care este trimisa armata in statul de granita Roraima. El a declarat ca decizia are ca scop mentinerea ordinii si siguranta migrantilor. Mai devreme luna aceasta, mai multi brazilieni au atacat migrantii venezueleni dintr-un oras de granita.…

- Președintele Braziliei, Michel Temer, a spus, marți, ca armata țarii a fost mobilizata la frontiera cu Venezuela pentru menținerea ordinii și asigurarea securitații imigranților venezueleni. El nu a precizat ce efective vor fi desfașurate. Ministrul apararii, Joaquim Silva e Luna, a spus ca trupele…

- Guvernul brazilian a dispus duminica sa se trimita trupe la frontiera cu Venezuela, in urma unor ciocniri intre populatia locala si migranti – niste episoade care se multiplica in regiune odata cu exodul unor venezueleni si nicaraguani care fug din tarile lor aflate in criza, relateaza AFP. In urma…

- O instanța din Brazilia a ordonat inchiderea frontierei cu Venezuela pana cand autoritațile braziliene vor reuși sa creeze condițiile necesare pentru primirea unui numar mare de imigranți, in contextul in care mii de venezueleni și-au parasit țara din cauza turbulențelor politice și economice.Autoritațile…