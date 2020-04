Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a atras din nou atentia asupra sa prin comentarii conform carora el nu poate face minuni pentru stavilirea pandemiei de coronavirus, in pofida faptului ca cel de-al doilea prenume al sau este un sinonim pentru Iisus Salvatorul, informeaza miercuri dpa. Intrebat…

- Armenia a stins joi luminile pe strazi pentru a comemora victimele genocidului din 1915, ceremonie diferita fata de cea din anii precedenti din cauza pandemiei noului coronavirus si a masurilor de carantina in vigoare, transmite AFP. Obisnuita defilare cu torte din Erevan, care are loc in fiecare an…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat luni ca Japonia va plati costurile suplimentare generate de amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza agentia dpa. "Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a fost de acord ca Japonia sa continue sa acopere…

- Producatorul german de echipament sportiv Adidas va fi ajutat de guvernul Germaniei în perioada pandemiei de coronavirus. Trei miliarde de euro va primi compania de echipament, unul dintre sponsorii importanți ai celor de la Real Madrid de ani buni.Guvernul Germaniei a acceptat sa împrumute…

- Pilotul francez Sebastien Ogier, sextuplu campion mondial de raliuri, spera ca sezonul 2020 al Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) se va relua si va permite disputarea macar a cinci curse, in pofida pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. WRC a amanat deja etapele a patra, a cincea si a sasea,…

- Traficul cu hasis continua intre Maroc si Spania in pofida pandemiei de COVID-19, a indicat miercuri Garda Civila spaniola, anuntand ca in ultimele 15 zile au fost arestati 58 de traficanti in Andaluzia, transmite AFP, potrivit Agerpres.De la declararea starii de alerta in Spania, pe 14 martie,…

- Președintele Braziliei, Jair Messias Bolsonaro, spune ca acest nou coronavirus este „un truc mediatic”, iar boala este, de fapt, „puțina gripa”, intr-un interviu acordat in exclusivitate postului de televiziune R7. Bolsonaro acuza presa și inamicii politici de manipulare, pentru a se apara de criticile…