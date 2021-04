Stiri pe aceeasi tema

- O judecatoare a Tribunalului Federal Suprem (STF) al Braziliei a suspendat luni seara mai multe parti din decrete emise de presedintele de dreapta Jair Bolsonaro menite sa inlesneasca accesul brazilienilor la arme si care urmau sa intre in vigoare marti, informeaza AFP potrivit Agerpres. Decizia…

- Prostituatele din Belo Horizonte, oras din sud-estul Braziliei, au inceput o greva simbolica, organizand manifestatii pentru a cere sa fie incluse in grupurile de populatie care trebuie vaccinate cu prioritate impotriva COVID-19, relateaza AFP.

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) incurajeaza antreprenorii romani sa faca afaceri in afara Uniunii Europene, cu precadere in tarile din forumul international G20, unde Brazilia este unul dintre cei mai importanti membri, a afirmat presedintele CCIR, Mihai Daraban. Presedintele CCIR a…

- Sarbatoare mare pentru presedintele Braziliei, in ziua cu record negru de cazuri COVID. Mii de sustinatori s-au adunat in fata resedintei presedintelui Jair Bolsonaro pentru a-i canta „La multi ani!” cu ocazia zilei sale de nastere. Fanii sai nu au respectat distantarea sociala, iar multi…

- Primaria din Rio de Janeiro a anuntat inchiderea plajelor in acest weekend, pentru a evita propagarea coronavirusului, decizie criticata de presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, care este preocupat de carenta de vitamina D a locuitorilor. "Vitamina D ajuta si evita ca virusul sa afecteze…

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida impotriva lui Jair Bolsonaro in alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters.…

- Ministrul columbian al Sanatatii nu vrea sa permita accesul nationalei Braziliei pe teritoriul sau pentru meciul din preliminariile de la finalul acestei luni, de la Bogota, din preliminariile Cupei Mondiale, potrivit news.ro. Legaturile aeriene cu Brazilia sunt intrerupte de la finalul lunii…

- Institutul Butantan, responsabil in Brazilia cu productia singurului vaccin utilizat pana in prezent in tara sud-americana, a cerut marti ajutorul presedintelui Jair Bolsonaro pentru a facilita expedierea din China a ingredientului activ utilizat la fabricarea acestuia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…