Stiri pe aceeasi tema

- Defrisarile din regiunile amazoniene impadurite din Brazilia au atins cel mai inalt nivel din ultimii 12 ani, a anuntat Institutul National de Cercetari Spatiale (INPE), responsabil cu monitorizarea padurii tropicale, relateaza DPA. In perioada august 2019 – iulie 2020, 11.088 de kilometri patrati de…

- Defrisarile din regiunile amazoniene împadurite din Brazilia au atins cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, a anuntat Institutul National de Cercetari Spatiale (INPE), responsabil cu monitorizarea padurii tropicale, relateaza DPA. În perioada august 2019 - iulie 2020, 11.088…

- Defrisarile din regiunile amazoniene impadurite din Brazilia au atins cel mai inalt nivel din ultimii 12 ani, a anuntat Institutul National de Cercetari Spatiale (INPE), responsabil cu monitorizarea padurii tropicale, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. In perioada august 2019 - iulie 2020,…

- Realizatorul Europa FM, Catalin Striblea, este un impatimit al sporturilor. Scrie mereu pe rețelele sociale despre sport, are un vlog de fotbal sub numele striblinho, , il vezi deseori pe la cate o emisiune tv de specialitate, ba chiar a incercat, fara succes, și un doctorat in sport. Iar daca nu ar…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca saptamana trecuta nu au fost inregistrate cazuri noi de gripa si nu a fost comunicat niciun deces confirmat cu virus gripal, iar numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute a fost mai mic comparativ cu saptamana anterioara. Potrivit INSP,…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute – gripa clinica, infectii acute de cai respiratorii superioare (IIACRS) si pneumonii – inregistrate la nivel national saptamana trecuta a fost de 47.636, cu 13,1% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara, potrivit Agerpres. ”Saptamana…

- Numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) inregistrate la nivel national saptamana trecuta a fost de 42.121, cu 8,7% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara, informeaza joi Institutul National de Sanatate Publica, anunța AGERPRES.''Saptamana…

- INS: Spor negativ accentuat al populatiei Romaniei in iulie, de peste doua ori mai mare fața de anul trecut. ”Efectele crizei sanitare sunt vizibile” Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat, in luna iulie a acestui an, fiind de 2,2 ori mai mare decat cel inregistrat in…