Braşovul va avea o sală polivalentă cu o capacitate de peste 11.000 de locuri Reprezentantii Companiei Nationale de Investitii au semnat, luni, la Brasov, contractul de construire a Salii Polivalente din municipiu, obiectiv finantat prin CNI, cu o contributie de 3,5% din partea administratiei locale. Contractul a fost semnat in prezenta presei, in cadrul unei conferinte sa care a fost prezent si ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. Lucrarea va fi realizata de o asociere formata din compania MIS Grup Bistrita, Electrogrup Cluj, Energosteel ART SRL, Brasov impreuna cu Yenigun Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi din Turcia – tert,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

