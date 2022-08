Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte, polițiștii din Borșa au fost sesizați sa intervina la doua apeluri semnalate prin 112 cu privire la adresarea unor posibile amenințari cu uz de arme, in urma unor conflicte la doua imobile. In unul dintre cazuri, o femeie de 35 de ani din oraș și-ar fi amenințat soțul de 42 de ani cu o arma…

- Pentru ca urmeaza un sfarșit de saptamana cu o incarcatura spirituala deosebita, Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, cu participari numeroase in locașurile de cult și cu mai mult timp liber care invita la ieșiri, plimbari, calatorii, drumeții, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a luat…

- Polițiștii orașului Sebiș, impreuna cu cei ai orașului Ineu, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul de Investigare...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au descoperit și indisponibilizat o autoutilitara marca Mercedes, in valoare de peste 20.000 de euro, care era cautata de autoritațile din Cehia. Ieri, 28 iulie 2022, polițiștii de frontiera din cadrul STPF…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin au surprins in flagrant sambata, 2 iulie, un barbat in varsta de 45 de ani, din Reghin, banuit de furt calificat. Totodata, pentru administrarea probatoriului, polițiștii au pus in executare noua mandate de percheziție domiciliara. "In urma acțiunii,…

- Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in localitatea Trestia. Copilul, in varsta de 13 ani, s-a impuscat cu un pistol cu aer comprimat. Acesta s-a deplasat singur la spital, iar medicii au anuntat politia, potrivit site-ului local VasileDale.ro . Deocamdata nu se cunoaste exact cum s-a petrecut…

- Un copil in varsta de 13 ani a ajuns la Spitalul din Targu Lapus, duminica dupa amiaza, avand o plaga impuscata in zona gatului. Tatal copilului le-a declarat politistilor ca acesta s-a accidentat cu o arma cu aer comprimat. Potrivit datelor furnizate de Politia Judeteana Maramures, politistii din Targu…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Cazier Judiciar, Statistica și Evidențe Operative au desfașurat activitați, in școlile din județul Calarași, cu ocazia Saptamanii Prevenirii Criminalitații. Astfel, polițiștii s-au deplasat la Școala Gimnaziala Carol I Calarași și Școala Gimnaziala nr. 1 Cuza Voda,…