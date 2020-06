Braşov: Zeci de gospodării, afectate de inundaţii în mai multe zone din judeţ Pompierii brasoveni au intervenit, incepand de luni seara si pana marti dimineata, in mai multe localitati din diferite zone ale judetului pentru indepartarea efectelor ploilor torentiale si ale viiturilor, zeci de apeluri fiind primite la numarul unic de urgenta 112 de catre dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov.



Potrivit sursei citate, peste 50 de apeluri la 112 care sesizau producerea unor situatii de urgenta generate de ploile abundente in municipiul Sacele si localitatea Zizin au fost inregistrate luni seara.



In satul Zizin, pompierii…

Sursa articol: agerpres.ro

