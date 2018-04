Stiri pe aceeasi tema

- Sambata spre duminica noaptea, intre orele 22 și 7 dimineața, circulația rutiera este inchisa total la intersecția strazii Fanarului cu strada Curmaturii, care permite accesul in cartierul Bartolomeu Nord, din cauza unor lucrari la trecerea la nivel cu calea ferata. Potrivit reprezentanților…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, duminica, pe Autostrada A2, intre Fundulea si Drajna, din cauza fenomenului de ploaie inghetata. Duminica dupa-amiaza, fenomenul „freezing rain” se inregistreaza si in Capitala, precum si in mai multe judete.

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22, intre Baraganul (judetul Braila) si Tandarei (judetul Ialomita), ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare…

- Sfarsitul lunii aduce o premiera la Opera Nationala Romana Iasi. Baletul in doua acte, „Spargatorul de Nuci", de Piotr Ilici Ceaikovski, va avea loc pe 25, 27 si 28 februarie. Celebra balerina Ileana Iliescu, artist emerit, semneaza coregrafia si regia spectacolului, conducerea muzicala ii apartine…

- Salvamont Poiana Brașov a anunțat ca in perioada 12 si 13 februarie se desfașoara pe partia Subteleferic concursul „Cupa Teleferic”. In aceste condiții traficul schiorilor pe aceasta partie va fi restricționat parțial sau total, iar culoarul de concurs va fi delimitat cu plase de protecție.…

- Dreptate pentru o romanca inchisa pe nedrept in Marea Britanie. Petruta-Cristina Bosoanca a fost eliberata, dupa ce a facut 13 luni de inchisoare. Femeia, in varsta de 25 de ani, spune ca a fost inchisa pe nedrept și a fost nevoita sa nasca in penitenciar, motiv pentru cei responsabili sa fie pedepsiți.…

- Accident grav de circulatie in aceasta dimineata, la coborarea de pe centura Lugojului. Soferul unei masini care se indrepta spre Caransebes a vazut prea tarziu sensul giratoriu din cauza faptului ca nu este iluminat corespunzator, l-a izbit in plin dupa care s-a rasturant de cateva ori. Atat soferul…

- De teama ca autoturismele ar putea ramane blocate, autoritațile au hotarat sa inchida strada pe ambele sensuri. Polițiștii locali au stat in ploaie ca sa ii opreasca pe șoferii care și-ar fi dorit sa se aventureze prin șuvoaie. Apa a atins 50 de centimetri pe șoseaua de centura in urma caderii ploii.…