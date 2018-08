Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al treilea an consecutiv, editorii de pe ambele maluri ale Prutului iși așteapta publicul fidel la Salonul Internațional de Carte Bookfest pentru o Sarbatoare a Carții, de pe 29 august pana pe 2 septembrie ”Lectura in limba romana este nu doar o datorie culturala, dar și una istorica și identitara”,…

- Ediția cu numarul 10 a Targului Gaudeamus Litoral, organizat de Radio Romania in perioada 11 – 15 august in Piațeta Perla din Mamaia, s-a incheiat aseara mult prea repede, in opinia iubitorior de carte aflați la mare in aceste zile. Zeci de premii acordate la Tombola Gaudeamus, o oferta de carte și…

- Sute de turiști și localnici au fost spectatorii unui spectacol susținut, in fața Cazinoului din Constanța, de Orchestra Simfonica Bucuresti in cadrului unui eveniment in premiera naționala in care Regina Maria este celebrata in anul sarbatoririi Centenarul Marii Uniri. Imobilul emblema al Constanței…

- Un eveniment in premiera nationala ii asteapta pe constanteni in acest weekend. Cazinoul din Constanta se va intoarce la stralucirea de altadata, datorita celor mai noi tendinte de videomapping. "Unirea Sub zodia Mariei, Regina tuturor romanilorldquo; este o manifestare in care Regina Maria, una dintre…

- Mai sunt doar doua zile pana la cel mai tare festival de la malul Marii Negre NEVERSEA 2018.Organizatorii au afisat harta NEVERSEA care te ajuta sa gasesti scenele, info point urile sau orice alta destinatie din festival. Totodata, a fost publicat si programul artistilor care urca pe scenele NEVERSEA.Harta…

- Institutul Sportiv Roman a pus Bucureștiul pe harta sportului mondial printr-un eveniment unic. Forumul Sportului Romanesc, eveniment ce a marcat Centenarul Marii Uniri, a reunit la Palatul Parlamentului, pentru trei zile, specialisti de renume mondial, mari sportivi romani, reprezentanți ai corpului…