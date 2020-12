Stiri pe aceeasi tema

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 674/VIII/3 din 23 octombrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpaților: SCRIPCARU GEORGE, la data faptei primar in exercițiu al municipiului…

