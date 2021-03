Brandul Mini, deținut de BMW, va deveni electric până în 2030 Brandul britanic Mini deținut de BMW, va fi prima marca din portofoliul germanilor care va fi transformat in intregime, devenind exclusiv electric pana in 2030. Deși compania din Munchen nu a dorit pana acum sa se angajeze la cifre anuale specifice pentru sfarșitul motorului cu combustie la BMW sau Rolls-Royce, potrivit unui raport va exista o data de incheiere pentru motoarele cu combustie ale Mini. Potrivit raportului, șeful BMW Oliver, Zipse, va anunța sfarșitul motoarelor cu combustie ale Mini la conferința de presa a bilanțului saptamana viitoare, iar estimarile indica anul 2030. Mini va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

