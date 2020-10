Stiri pe aceeasi tema

- Podul suspendat de peste Dunare, de la Braila, incepe sa prinda forma. Pilonii podului au deja cateva zeci de metri inaltime si lucrarile avanseaza rapid, ei inaltandu-se cu aproape 2 metri pe zi. Cele doua turnuri vor ajunge la final la o inaltime de 204 metri.

- Compania Vodafone anunța ca rețeaua sa a fost afectata joi, 17 septembrie, in trei județe din țara: Constanța, Braila și Galați.Citește și: VIDEO - Romania inaugureaza primul sistem de rachete sol-aer Patriot: poate distruge tinte aflate la altitudine de aproximativ 24.000 metri„Dragi utilizatori…

- Exercitiul "Blonde Avalanche" este o initiativa regionala care are ca scop instruirea in comun a personalului Batalionului Multinational de Geniu "Tisa" Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului multinational "Blonde Avalanche 20" va avea loc joi, 10 septembrie, in prezenta loctiitorului sefului Stalului…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, din judetul Ilfov, a murit in judetul Tulcea, in timp ce se deplasa cu o ambarcatiune pe Dunare, in zona Chilia, iar la un moment dat s-a lovit de ramurile unor arbori aflati in apropierea malului. Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Tulcea, luni,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Braila, Francisk Chiriac, a anuntat marti, ca a inceput operatiunea de relocare a conductelor de apa-canal din zona Podului peste Dunare, cel mai important proiect de infrastructura demarat in estul Romaniei dupa 1989. "In momentul de fata, Compania de Utilitati…

- Sistemele de alimentare cu apa din comunele vrancene nu mai fac fața consumului ridicat din aceasta perioada secetoasa. In fața acestei crize, autoritațile locale și reprezentanții Companiei de Utilitați Publice (CUP) au facut un apel la solidaritatea locuitorior comunelor pentru a folosi apa potabila…

- Canalul Sulina, blocat Foto: Arhiva Agerpres Un corp de nava care tranzita Dunarea maritima a blocat, luni dupa-amiaza, canalul Sulina, iar nava de pasageri care asigura legatura dintre Tulcea si Sulina va întârzia. Corpul de nava a fost realizat în santierul din Braila si…

- Un corp de nava aflat in drum spre Marea Neagra a blocat, luni dupa-amiaza, Dunarea maritima in dreptul localitatii Partizani, astfel incat pasagerul care asigura legatura intre Tulcea si Sulina va intarzia, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Alexandru Iordan. Corpul de nava a fost realizat la santierul…