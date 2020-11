Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua localitați din județul Ilfov vor intra, incepand de astazi de la ora 22:00, in carantina, dupa creșterea mare a numarului de infectari cu COVID-19. Este vorba despre localitațile Chiajna și Bragadiru. Incidența cazurilor la mia de locuitori in ultimele doua saptamani este in Chiajna de 10,31,…

- Orașele Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir și Abrud, dar și comuna Ciugud, vor intra in carantina din cauza numarului mare de persoane infectate cu Covid 19. Informația a fost confirmata de directorul DSP Alba, Alex...

- Comuna ilfoveana Ciorogarla intra in carantina incepand de vineri, de la ora 20.00, ordinul fiind semnat de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), secretar de Stat dr. Raed Arafat, anunța MEDIAFAX. Propunerea privind carantinarea comunei Ciorogarla a fost adoptata in Comitetul…

- Ziarul Unirea De ce nu intra Alba Iulia in carantina deși are o incidența de 10/1000. Ce spune Arafat? Alba Iulia nu va intra deocamdata in carantina, vineri, pentru ca DSP Alba nu a transmis solicitare INSP, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Potrivit acestuia,…

- Municipiul Sibiu intra in carantina incepand de luni. Masura a fost decisa dupa vizita lui Raed Arafat de vineri, la Sibiu. Intervalul orar 10.00-13.00 va fi rezervat pentru cumparaturi varstnicilor la Sibiu, a anunțat Raed Arafat, referindu-se la crantina care incepe in municiopiul Sibiu de luni. Activitatea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a primit Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, secretar de stat Raed Arafat nr. 4659722/2020 privind instituirea carantinei zonale in localitatea Vișeu de Jos, pentru o perioada de 14 zile, a declarat președintele CJSU, prefectul…

- Localitatile clujene Sic si Savadisla intra in carantina din cauza cresterii numarului cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19 la 8,73 la mia de locuitori, respectiv 6,3 la mie. "Avand in vedere situatia epidemiologica din comunele Sic si Savadisla generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea…

- Rata de infectare in comuna Cuca a ajuns la 4.74 la mia de locuitori. La solicitarea CJSU Galati, Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei a emis ordinul de instituire a carantinei asupra localitatii, incepand cu data de 08.10.2020, ora 05,00, pe o perioada de 14 zile.