Bradul de Crăciun de la Parlamentul European a fost transportat cu trenul de noapte de la Viena la Bruxelles Bradul de Craciun care va împodobi de sarbatori sediul Parlamentului European a fost dus de la Viena la Bruxelles cu un tren de noapte, într-un vagon de bagaje al companiei austriece OBB. Drumul a fost simbolic din mai multe puncte de vedere: Austria are cea mai mare rețea de trenuri de noapte din Europa și trenurile de noapte între cele doua capitale au revenit dupa 17 ani de pauza.



Bradul de patru metri înalțime a fost pus într-un vagon de bagaje Nighjet (brand al OBB) atașat special pentru aceasta calatorie.



Este al 24-lea an în care bradul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a emis atunci o bancnota speciala, cea de 2000 de lei.Bancnota de 2000 de lei a fost prima bancnota cu polimeri emisa in Romania, dar si in Europa. Aceasta bancnota a avut o viata scurta, iar acum este la foarte mare cautare pe internet.Colectionarii sunt interesati sa cumpere…

- Romania a inceput pregatirile pentru demararea campaniei de vaccinare a copiilor cu varste intre 5 și 11 ani, a anunțat marți Valeriu Gheorghița, in conferința saptamanala de presa. El a preciat ca o decizie a Agenției Europene de Medicamente privind folosirea vaccinului Pfizer pentru aceasta grupa…

- Romania are acum cea mai mare rata de mortalitate COVID-19 din lume, din cauza apelulilor antivaccinare ale personalitaților religioase de la conducerea bisericilor, ajutați de diverși poiliticieni, care promoveaza antivaccinismul pe rețelele de socializare, conform NYTIMES. COPACENI, Romania — In…

- Importanța portului Constanta ca nod european pentru transportul de marfa ar putea sa creasca semnificativ odata cu implementarea Pactului verde european, cu condiția sa existe și un sprijin din partea UE in acest sens, susține Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).…

- E catastrofa in spitalele din Romania. Drumul pana la un pat pe care sa te vindeci este lung si plin de asteptare. Din Bucuresti a inceput in disperare de cauza transferul bolnavilor catre alte orase. Personalul medical nu mai are voie sa-si ia concediu. Am ajuns pe primul loc in Europa si pe locul…

- The European Commissioner for Transport, Adina Valean, will greet on Friday in Romania the Connecting Europe Express train, a specially-created train, part of the European Year of Rail Networks, informs a release of the European Commission representation office in Romania. "I am glad that…

- ​Trenul special Connecting Europe Express, care a plecat din Lisabona la început de septembrie și va strabate 20.000 km prin Europa, a ramas pentru câteva zile fara unul dintre cele șase vagoane, din cauza unor defecțiuni detectate la Zagreb. Planul este ca vagonul sa fie reatașat la tren…

- UNTOLD, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Romania și din Europa, incepe joi, 9 septembrie. Clujul devine, așadar, capitala distracției. Doar ca pana sa se dea startul muzicii, s-a descoperit cum se ”pregatise” un tanar care venea la festival și ce i s-a gasit in bagaj. E vorba…