Stiri pe aceeasi tema

- Mai dezinvolt ca niciodata, Brad Pitt (56 de ani) a fost o prezența greu de ignorat la Premiile SAG 2020. Toata lumea a prezis ca celebrul actor de la Hollywood va pleca acasa cu un trofeu, dar nimeni nu a fost pregatit pentru discursul pe care l-a avut pe scena, in care a facut glume […]

- Jennifer Aniston si Brad Pitt s-au tinut de mana la SAG Awards 2020 Brad Pitt si Jennifer Aniston au participat aseara la ceremonia de decernare a SAG Awards 2020. Daca actorul a fost premiat pentru rolul sau din pelicula Once Upon a Time… in Hollywood, fosta lui sotie a castigat un trofeu pentru rolul…

- Al Pacino si Laura Dern se numara intre actorii nominalizati pentru roluri secundare la cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar, scrie news.ro.La categoria „cel mai bun actor in rol secundar” au fost nominalizati: Tom Hanks („A Beautiful Day in the Nighborhood”), Al Pacino („The Irishman”),…

- „Once Upon a Time... in Hollywood“, regizat de Quentin Tarantino, a fost desemnat cel mai bun film la gala Critics’ Choice Awards de duminica, unde „Fleabag“ si „Succession“ au fost alese cele mai bune seriale.

- Brad Pitt a spus ca nu ar fi nimic ciudat daca s-ar intalni cu fosta sa soție Jennifer Aniston pe covorul roșu, pentru ca sunt prieteni buni. Starul din ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ a pașit pe covorul roșu imediat dupa vedeta din ‘Firends’, cu care a fost casatorit intre 2000 și 2005 și […]

- Anul a inceput cu unul dintre cele mai mari și mai așteptate evenimente din lumea cinematografiei, Globurile de Aur. Marele caștigator al serii a fost „Once Upon a Time in Hollywood”, care a plecat acasa cu trei trofee. Deși au existat multe surprize printre caștigatori, atenția publicului s-a concentrat…

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 77-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film - drama: "1917" Cel mai bun film - comedie/musical:…

- Quentin Tarantino (56 de ani) a dezvaluit care este filmul sau preferat din 2019 si nu, nu este vorba despre „Once Upon a Time in Hollywood“, regizat de el si in care joaca Brad Pitt si Leonardo DiCaprio.