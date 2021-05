Brad Pitt a obţinut custodia comună a copiilor săi. Cum a reacționat Angelina Jolie Brad Pitt si Angelina Jolie au depus actele de divorț in 2016 și abia din 2019 nu mai sunt casatoriți oficial. Dupa o lupta apriga in instanța pentru custodia copiilor, judecatorul a decis in favoarea actorului. Brad Pitt (57 de ani) și Angelina Jolie (45 de ani) se lupta in instanța pentru custodia copiilor lor: Pax (17 ani), Zahara, (16 ani), Shiloh (14 ani), și a gemenilor Vivienne și Knox (12 ani). Fiul cel mare, Maddox, este deja major. Dintre copii, trei sunt biologici și trei adoptați: Maddox, Pax si Zahara. Brad Pitt si Angelina Jolie vor imparti custodia copiilor, dupa ce John Ouderkirk,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape cinci ani de lupta in instanța, pentru custodia celor șase copii pe care ii are alaturi de fosta sa soție, Brad Pitt, in varsta de 57 de ani, a primit vestea mult așteptata. Angelina Jolie a depus cererea de divorț in 2016, iar perechea a fost implicata intr-o lupta pentru custodie, in…

- Angelina Jolie a depus cererea de divorț de Brad Pitt in septembrie 2016, iar de atunci cei doi se lupta in instanța. Angelina și Brad iși disputa acum custodia a cinci dintre cei șase copii ai lor, adica Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne și Knox, dat fiind ca Maddox are deja 18 ani. Dupa ce a […]

- Angelina Jolie are 45 de ani și de la anunțul divorțului de Brad Pitt, aceasta nu s-a afișat in compania vreunui barbat. Actrița de talie internaționala a dezvaluit cum e viața ei acum cu șase copii, dar și care e motivul pentru care e singura. Actrița Angelina Jolie are șase copii. Trei dintre ei sunt…

