Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un barbat sunt cercetati pentru trafic de droguri, de catre autoritatile din Bistrita-Nasaud, dupa ce au fost prinsi cand transportau cu masina sase kilograme de cannabis. Drogurile au fost trimise din Spania si au fost preluate de la o firma de curierat.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu, impreuna cu politistii din cadrul postului de politie comunala Iratosu au depistat doi cetateni straini, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Ieri, in jurul orei 18.30, politistii…

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu - judetul Arad, impreuna cu politistii din cadrul postului de politie comunala...

- Trei barbați din Kosovo, care incercau sa intre ilegal din Serbia, in Romania, pentru a ajunge mai apoi in vestul Europei, tot ilegal, au fost prinși de polițiștii de frontiera din Timiș. Grupul format din trei barbați a fost depistat cu ajutorul aparatului de termoviziune. Oamenii legii din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timiș, au depistat trei cetateni afgani, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos. In data de 07.01.2019, ora 20.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- In data de 10.12.2019, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Chilia, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control pe raza localitatii Chilia, judetul Tulcea, un autoturism inmatriculat in Romania, in care se aflau cetatenii romani T.L. si…

- Politiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita – I.T.P.F. Timisoara au declansat, aseara, in jurul orei 19, o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Pe raza localitații de frontiera Mercina au fost identificați cinci cetațeni straini,…