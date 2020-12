Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. LIberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR. Liderul PNL Ludovic…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii va prezenta președintelui Klaus Iohannis trei propuneri de premier. Conform surselor Digi24 , propunerile PNL pentru funcția de premier sunt Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș. Potrivit acelorași surse, cele mai mari șanse le-ar avea actualul premier interimar Nicolae…

- Liderul PNL Ludovic Orban a convocat miercuri, pentru ora 18.00, Biroului Politic National (BPN) al partidului, pentru validarea propunerii de premier cu care liberalii vor merge la consultarile de la Cotroceni. Ședința PNL are loc dupa ce Ludovic Orban a avut la pranz o discuție informala…

- Președintele PNL Ludovic Orban se intalnește cu Klaus Iohannis pentru a discuta propunerile de premier desemnat ale Partidului Național Liberal. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro ca Orban a plecat la Cotroceni cu trei nume: Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș. Din cele trei propuneri…

- Președintele PNL Ludovic Orban se intalnește cu Klaus Iohannis pentru a discuta propunerile de premier desemnat ale Partidului Național Liberal. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro ca Orban a plecat la Cotroceni cu trei nume: Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Marcel Boloș.

- Liderul PNL Ludovic Orban se intalnește azi la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pentru a-i inainta 3 propuneri de premier din partea liberalilor. Cele 3 propuneri PNL de premier sunt: - Nicolae Ciuca, premier interimar și ministru al Apararii - Florin Cițu, ministrul…

- Liberalii discuta, miercuri, trei propuneri de premier, printre care se numara si actualul prim-ministru interimar, Nicolae Ciuca, urmand ca presedintele PNL, Ludovic Orban, sa se consulte si cu presedintele Klaus Iohannis intr-o intalnire care va avea loc in aceeasi zi, la ora 14,00, la Palatul Cotroceni.…

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis il desemneaza in functia de prim-ministru interimar pe Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a fost publicat luni seara in Monitorul Oficial. De asemenea, a fost publicat si decretul prin care seful statului a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia…