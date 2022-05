BoyWithUke a lansat albumul Serotonin Dreams

Stiri pe aceeasi tema

- Cuco a lansat single-ul “Caution” și a anunțat albumul “Fantasy Giveaway”. Noua piesa vine cu imagini animate create de Grin Machine. Proiectul cu 12 piese deschide un nou capitol pentru Cuco și include colaborari cu Kacey Musgraves și Adriel Favela. Cuco vorbește despre semnificația din spatele single-ului,…

- Rammstein a lansat albumul “Zeit”. Cel de-al optulea album de studio a ajuns la aproape trei ani de la ultimul proiect, materialul discografic fara titlu al lui Rammstein din 2019, care a ajuns direct in topul celor 14 topuri internaționale, inclusiv in top 10 din SUA, in urma celei mai lungi pauze…

- Astazi, 18 martie 2022, cantarețul, compozitorul și producatorul BoyWithUke descopera un nou single intitulat „IDGAF” [feat. blackbear] insoțit de videoclipul oficial. Piesa deschide calea pentru mult așteptatul sau album de debut, Serotonin Dreams care va aparea vineri, 15 aprilie 2022. BoyWithUke…

- Luis Fonsi a lansat albumul “Ley De Gravedad”. Multe s-au schimbat de cand Luis Fonsi și-a facut debutul in urma cu aproape 25 de ani. Cu toate acestea, cantarețul-compozitor a reușit sa se adapteze și sa evolueze, fara a-și pierde busola muzicala. “Inca navighez pe un val de care ma bucur. Simt ca…

- Rammstein a lansat single-ul “Zeit”, care va face parte de pe albumul omonim, disponibil pe 29 aprilie 2022. La exact trei ani de la albumul fara titlu, una dintre cele mai de succes trupe germane din toate timpurile lanseaza o continuare. Single-ul este o balada puternica care creeaza o epopee uriașa.…

- Proiectul a fost lansat odata cu inaugurarea primului centru de evaluare COVID-19 realizat in județul Buzau din fonduri exclusiv private, dar și cu prilejul aniversarii a 20 de ani de activitate a Green Group in Buzau. Astazi, aproape toți romanii au vorbit despre iubire și despre razboi. Mulți…

- Metronomy a lansat al șaptelea album studio. “Small World” conține 9 piese și single-urile “It’s good to be back” și “Things will be fine”. Noul material discografic a fost laudat de publicații importante precum, Sunday Times Culture, Rolling Stone UK, The Guardian, NME și Loud and Quiet. Ultimul proiect…

- Yeat a lansat albumul “2 ALIVE”. Materialul discografic are 20 de piese și conține colaborari cu Young Thug, Gunna, Yung Kayo, Ken Carson, și SeptembersRich. Materialul discografic apare dupa o saptamana de la lansarea single-ului “Still Countin”. Susținut de sintetizatoare electronice pentru jocuri…