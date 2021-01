Boye & Sigvardt și Kiesza aduc în România piesa The Feelings Piesa The Feelings este rezultatul primei colaborari dintre producatorii danezi Boye & Sigvardt și celebra artista de origine canadiana Kiesza. Inca de cand au inceput sa-i asculte muzica, Boye & Sigvardt și-au dorit sa lucreze cu Kiesza și sa faca o piesa impreuna. The Feelings este despre eliberare, trairea momentului și conectarea prin dans. Totodata, pentru Kiesza reprezinta revenirea la muzica house, dupa lansarea melodiei Hideaway. The Feelings a fost scrisa in octombrie 2019, in cadrul unei sesiuni in care au participat Boye & Sigvardt și Kiesza, cu cateva zile inainte de performance-ul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ARIA debuteaza in muzica cu „Dimineți și nopți”, o piesa despre regasire și demoni, așa cum declara tanara artista. ARIA, pe numele real Ana-Maria Ștefan, știe ca doar muzica ii aduce satisfacție, iar dupa mulți ani in care aceasta a compus piese pentru artiști mari din Romania, ea iși dorește sa ajunga…

- ARIA debuteaza in muzica cu „Dimineți și nopți”, o piesa despre regasire și demoni, așa cum declara tanara artista. ARIA, pe numele real Ana-Maria Ștefan, știe ca doar muzica ii aduce satisfacție, iar dupa mulți ani in care aceasta a compus piese pentru artiști mari din Romania, ea iși dorește sa ajunga…

- Muzica romaneasca pare sa cucereasca din ce in ce mai multe staruri internaționale. Dupa ce Jean-Claude Vam Damme s-a filmat dansand pe o piesa a trupei Morandi, acum, rapperul Snoop Dogg face show pe pagina sa de Instagram. Acesta s-a filmat in timp ce fumeaza și asculta o piesa de-a manelistului…

- Petru Pane, Ioana Tomescu si Cristian Ionut Petrisor sunt cei trei elevi romani laureati ai unui prestigious concurs international de muzica clasica a carui gala finala este programata on line in seara de 20 decembrie, la Sofia. La concurs au participat peste 120 de clarinetisti din 29 de…

- Festivalul UNTOLD si festivalul VAMAFEST au incheiat un parteneriat prin care vor organiza, in 27 si 28 noiembrie, primul festival digital al unei trupe din Romania. "VAMA, una din cele mai iubite trupe pop-rock din Romania, va sustine primul festival digital din Romania - un maraton de muzica, educatie…

- VAMA, una din cele mai iubite trupe pop-rock din Romania, va susține primul festival digital din Romania - un maraton de muzica, educație și storytelling in stilul consacrat deja al membrilor formației. Peste cincizeci de cantece adunand șapte ore de muzica din repertoriul VAMA și Vama Veche (unele…

- Pentru a reface atmosfera, spiritul vremurilor trecute, pentru a le intelege cat mai aproape de realitatea lor, am ascultat lucrari simfonice, vocal-simfonice, cantece revolutionare compuse in fosta Uniune Sovietica si in Romania, aflate din belsug pe Youtube la dispozitia oricui. De unele imi aduc…

- "Chiar și daca aș caștiga X Factor, aș vrea sa mai cant pe strada, pentru ca e o bucurie pentru mine, imi place! M-am nascut in Florida și in 1993 parinții mei s-au mutat in Romania, sa lucreze in orfelinate, cu copiii. Iubesc țara asta! La 20 de ani am avut cancer in stadiul 4, de…