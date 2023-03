Bataile intre elevi nu mai sunt o noutate, dar se intampla mai rar ca astfel de violențe sa se intample la un liceu de arta, la care presupunem ca elevii sunt tentați sa se remarce prin talentul la pictura sau muzica, nu prin forța pumnului. Un elev de clasa a 7-a de la Liceul de Arta „Dimitrie Cuclin” din Galați a fost batut cu bestialitate de un coleg, chiar in sala de clasa, in timpul unei pauze. Problema este ca niciunul dintre ceilalți elevi nu a intervenit pentru a-i desparți, ci, dimpotriva, l-au incurajat pe batauș sa iși snopeasca in bataie colegul și s-au intrecut in filmarea bataii…